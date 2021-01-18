В Челябинской области меры поддержки малого бизнеса помогли сохранить 180 тысяч рабочих мест

Различные виды преференций получили почти 40 тысяч представителей МСП

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер и президент бизнес-объединения «Опора России» Александр Калинин обсудили реализованные в 2020 году меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Также стороны обозначили задачи на этот год.

Напомним, что в условиях пандемии COVID-19 и введенных для ее сдерживания ограничений в Челябинской области оперативно приняли несколько послаблений для представителей малого и среднего бизнеса. Так, были установлены мораторий на проверки и отсрочки по арендным платежам, снижены ставки ЕНВД c 15% до 7,5%, введен инвестиционный налоговый кредит, обнулен налог при применении патентной системы налогообложения. Через многофункциональный центр «Территория Бизнеса» 340 субъектов малого и среднего предпринимательства получили поддержку на сумму почти 1 млрд рублей.

«Помощь была предоставлена на банковские продукты, которые поддерживали занятость в сфере МСП, а также в виде предоставления субсидий на заработную плату в пределах МРОТ и на покупку средств индивидуальной защиты. Но основной вклад региона — это льготы по налогам для предприятий пострадавших отраслей. В целом благодаря мерам порядка 40 тысяч субъектов МСП получили поддержку, при этом около 180 тысяч рабочих мест было сохранено в этой сфере — это четверть всех представителей МСП, которые работают на территории региона. Мы также активно работали с самозанятыми. Более 34 тысяч самозанятых были зарегистрированы за прошлый год. Это хорошая динамика»,

— отметил губернатор Алексей Текслер.

Челябинская область вошла в топ-8 регионов России по числу принятых мер, а также в топ-15 по количеству видов поддержки бизнеса, пострадавшего от пандемии коронавируса. Списки составляло Национальное рейтинговое агентство. В «Опоре России» также положительно оценили действия правительства Южного Урала.

«В Челябинской области был принят на упреждение беспрецедентный пакет поддержки: и налоговые льготы, и снижение административной нагрузки. Область одной из первых приняла поправки в закон о патентной системе налогообложения, что позволило сейчас, в первом квартале, микробизнесу более безболезненно перейти от единого налога на вмененный доход на патент либо на упрощенную систему налогообложения. Мы считаем, что ваше особое внимание росту доходов населения, развитию человеческого потенциала, городской среды напрямую влияет на малый бизнес. Будет спрос — малый бизнес будет развиваться. Если малый бизнес видит, что губернатор, правительство, Заксобрание его активно поддерживают, в том числе и в законодательной сфере, естественно, он будет больше инвестировать. Как только бизнес начинает инвестировать, кризис закончился и наступил экономический рост»,

— прокомментировал Александр Калинин.

Отметим, что параллельно с установлением различных преференций для бизнеса началась работа по снижению административной нагрузки на предпринимателей. В рамках мероприятий разработан проект по улучшению делового климата и запущен чат, который позволяет напрямую обращаться к представителям власти.