Сбытовая компания банкротит несколько МУПов в Челябинской области

На предприятиях считают, что долги копятся из-за заниженных тарифов

ООО «Уральская энергосбытовая компания» («Уралэнергосбыт») подала иски о банкротствах нескольких муниципальных предприятий, работающих в сфере ЖКХ. Причина — миллионные долги за поставленные энергоресурсы. Арбитражный суд Челябинской области рассматривает заявления о несостоятельности МУП «Водоканал» Нязепетровского муниципального района (долг — 3 млн рублей), МУП Фершампенуазского сельского поселения «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» (1,8 млн рублей), ООО «Миньярводоканал-сервис» (7,2 млн рублей). Самая большая кредиторская задолженности у МУП «Теплоэнерго» из Катав-Ивановска. Заявителем в деле о банкротстве выступает «МРСК Урала», компания заявила о долге в 29,6 млн рублей. «Уралэнергосбыт» вступил в банкротство с требованиями на 54 млн рублей. Информация размещена в картотеке арбитражных дел.

Как рассказали в пресс-службе «Уралэнергосбыта», на 1 января 2021 года общая задолженность муниципальных предприятий ЖКХ составила 431,5 млн рублей. За год она выросла почти на 60%. Общая сумма задолженности всех предприятий ЖКХ на начало года — свыше 1 млрд рублей, эти потребители являются самыми проблемными для поставщика электроэнергии.

«Для взыскания задолженности используются все разрешенные законом способы, инициирование банкротства — это вынужденная мера в отношении должников, систематически уклоняющихся от исполнения своих обязательств. В число крупнейших неплательщиков входят предприятия Катав-Ивановского, Саткинского районов, Миасса, Златоуста, Верхнего Уфалея: МУП "Теплоэнерго" — долг 76,5 млн рублей, МУП МГО "Городское хозяйство" — долг 59,5 млн рублей, МУП "МПО Водоканал" —долг 39,7 млн рублей. Перечисленные муниципальные предприятия просто не оплачивают потребленную электроэнергию годами», — прокомментировали в «Уралэнергосбыте».

Директор МУП «Водоканал» в Нязепетровске Александр Баранов в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» сообщил, что компания погасила задолженность перед «Уралэнергосбытом». В ближайшее время банкротное дело должно быть закрыто. По мнению Александра Баранова, к образованию долгов приводят несправедливые тарифы на коммунальные услуги.

«Деньги по областной субсидии были выделены в прошлом году еще. Долги копятся, потому что тариф не соответствует стоимости услуг. Мы доказываем, что тариф должен быть 100 рублей, нам дают тариф 66 рублей. Долги будут копиться. Нам отвечают, что тариф не учитывает основные статьи расходов. Например, нам нужны реагенты, в тариф это не включают, а как мы без них будем?» — отмечает Александр Баранов.

С ним согласен директор МУП «Управляющая компания жилищно-коммунального хозяйства» из Фершампенуаза Александр Толмачев. По его словам, тариф на водоснабжение должен быть в два раза выше.

«Тариф сейчас должен быть 50 рублей на водоснабжение. А сегодня он 26 рублей. Наполовину меньше, чем должен быть. Если такой тариф будет, электроэнергию не сможем оплачивать. Сейчас прорабатываем варианты получения дополнительного финансирования. Возможно, получится получить субсидию. Но если тариф будет низким, долги продолжат копиться. Сейчас прорабатываем с поселениями и с районной администрацией, чтобы погасить половину долгов за этот год», — говорит Александр Толмачев.

ИА «Первое областное» запросило комментарий по поводу начисления тарифов и рентабельности работы коммунальных предприятий в Министерстве тарифного регулирования Челябинской области. На момент написания материала ответ получен не был.