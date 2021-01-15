Бизнес вложит более 63 миллиардов рублей в улучшение экологии Челябинской области

До 2024 года вырастут инвестиции в снижение выбросов

Инвестиции промышленных предприятий станут основой для выполнения мероприятий нацпроекта «Экология» в Челябинской области. 75% финансирования направит частный бизнес. Об этом на сессии Гайдаровского форума рассказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По словам Алексея Текслера, в 2019 году 15 предприятий из Челябинска и Магнитогорска заключили соглашения с правительством региона в рамках федеральной программы «Чистый воздух». Промышленники взяли на себя обязательства по снижению выбросов на 20% до 2024 года.

«Все это частные внебюджетные инвестиции. По „Чистому воздуху“ из 9 млрд рублей 99,7% вложил частный бизнес. Мы сделали систему мониторинга, чтобы контролировать исполнение обязательств. В целом предприятия приняли на себя обязательства по двум городам на 50 млрд рублей. Мы пошли дальше, мы разработали экологический стандарт. Предприятия всех промышленных городов Челябинской области пошли навстречу, мы заключили еще порядка 30 соглашений еще на 13 млрд рублей инвестиций в экологию», — рассказал Алексей Текслер.

Экологический стандарт Челябинской области был утвержден в конце 2020 года. В документе прописаны дополнительные меры, которые не предусмотрены федеральным и региональным законодательством в сфере экологии, они жестче действующих нормативно-правовых актов. Экостандарт предусматривает работу системы онлайн-мониторинга качества атмосферного воздуха. Будет создан аналогичный центр мониторинга состояния воды и почвы. Также эксперимент по квотированию выбросов распространят на территорию всей Челябинской области, а не только на Челябинск и Магнитогорск.