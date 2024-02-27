В Челябинской области — кадровые изменения в управлении молодежной политики

Обязанности замруководителя ГУМП возложены на Ольгу Галямову

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал постановление о возложении обязанностей замруководителя Главного управления молодежной политики (ГУМП) региона на Ольгу Галямову. Документ опубликован на портале правовой информации.

Действующий замруководителя ГУМП Татьяна Ковальчук в настоящее время находится в декретном отпуске, поэтому с Ольгой Галямовой заключат срочный служебный контракт.

«Возложить исполнение обязанностей заместителя начальника главного управления молодежной политики Челябинской области на Галямову Ольгу Владимировну на период отсутствия Ковальчук Татьяны Игоревны на условиях срочного служебного контракта. Настоящее постановление подлежит официальном опубликованию», — указано в постановлении.

Татьяна Ковальчук работала в должности замруководителя ГУМП с лета 2023 года.