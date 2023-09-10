В Челябинской области 20% избирателей проголосовали на выборах

Пока свой выбор сделали 11 тыс. человек

Сегодня, 10 сентября, в Челябинской области жители 20 муниципалитетов участвуют в выборах в органы местного самоуправления. В регионе открыты 103 избирательных участка. На данный момент явка составила 20,19%. Голосование продлится до 20.00, сообщили в избирательной комиссии региона.



«Всего по области проводится 35 избирательных кампаний, в результате которых будет замещен 91 вакантный мандат», — напомнили в избиркоме Челябинской области.

На 15.00 проголосовало 11 764 избирателя. Явка составила 20,19%. Активнее всего голосуют избиратели Нагайбаксого, Сосновского, Кизильского и Варненского районов. Меньше всего приходят на участки жители Орджоникидзевского района в Магнитогорске.

За ходом голосования наблюдают 390 представителей политических сил и общественности. В среднем на каждом избирательном участке находятся по четыре человека. Их главная задача — обеспечить прозрачность проведения выборов и процедуры подведения итогов голосования.

Отметим, у жителей Октябрьского района и Орджоникидзевского района Магнитогорска есть возможность проголосовать удаленно. Из 16 857 человек заявление о голосовании через дистанционное электронное голосование (ДЭГ) пока подали 908 человек.