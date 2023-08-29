Год выборов. Челябинская область готовится к избирательным кампаниям 2024 года

Велика вероятность, что президента можно будет выбрать в режиме онлайн

Меньше двух недель остается до единого дня голосования 2023 года, который состоится по всей стране 10 сентября. Южноуральцам в этом году предстоит выбрать представителей в муниципальные органы власти. На первый взгляд, кажется, что кампании не особо значимые, но именно с этого года в нашем регионе внедряются новации, которые могут дожить с нами до выборов президента, а может быть, и дальше. О предстоящей кампании и подготовке к электорально насыщенному циклу 2024 года — в интервью ИА «Первое областное» с председателем областной избирательной комиссии Евгением Голицыным.

Евгений Викторович, на каком этапе мы сейчас находимся? Каковы параметры грядущей кампании?

— Можно сказать, что мы находимся на финишной прямой: осталось не так много дней до 10 сентября. С 30 августа стартует досрочное голосование. У нас 35 кампаний в 34 муниципальных образованиях. Организуют эти выборы 20 территориальных избирательных комиссий и 103 участковых избирательных комиссии. Потенциально в выборах могут принять участие около 60 тысяч избирателей. Если посмотреть на численность избирателей на участках, то у нас 60 участков с численностью избирателей до 500 человек, 24 участка — с численностью до 1000 человек. Будут только два участка с численностью избирателей свыше 1000 человек. Учитывая масштаб наших выборов и эти обстоятельства, голосование будет проходить в один день, 10 сентября.

Многим кажется, что нынешние выборы незначительные. Однако по списку кандидатов видно, что на голосование заявились представители всех основных партий. Много и самовыдвиженцев (их 52 человека)…

— У нас было зарегистрировано 284 кандидата, и сейчас полный пакет документов имеют 246 кандидатов. Отсев произошел по разным причинам: где-то кандидаты предоставили недостоверные сведения, в том числе о судимости, где-то самостоятельно написали заявление о снятии кандидатуры, а где-то не предоставили полный пакет документов. Большое представительство у «Единой России», и примерно на 60—70% — остальные партии. Что касается количества самовыдвиженцев, то это абсолютно нормальная практика для местных выборов.





В этом году Челябинская область «обкатывает» дистанционное электронное голосование (ДЭГ) в двух муниципалитетах. Является ли это своеобразной репетицией перед президентской кампанией следующего года?

— У нас две территории, на которые мы заявились с дистанционным электронным голосованием: Октябрьский район и Магнитогорск, где пройдут довыборы по 31-му избирательному округу. В Октябрьском районе пройдут довыборы в собрание депутатов района, выборы в собрание депутатов Октябрьского сельского поселения и довыборы в Кочердыкском сельском поселении. У нас уже 612 человек подали заявление на электронное голосование. Для Челябинской области ДЭГ — новация. Надо пройти от начала и до конца эту процедуру, посмотреть, с какими проблемами можем столкнуться, как пройдет голосование. Председатель ЦИК Элла Памфилова ранее озвучила, что в тех регионах, где апробировали дистанционное голосование, возможно использование этой технологии на выборах президента. Речь идет не о всех регионах, а о порядке 30 субъектах РФ, в которых будет разрешено ДЭГ.

А кто больше заявился на ДЭГ в этих двух территориях? Магнитогорцы более «продвинуты» в этом вопросе?

— На данный момент больше преобладает Октябрьский район. Видимо, уровень информированности магнитогорцев чуть меньше, чем в Октябрьском районе, да и в сельской территории друг друга больше знают. Плюс к этому полностью формируется совет депутатов в районном центре.

Какова технология электронного голосования?

— Необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» до 6 сентября. В день голосования, 10 сентября, с 8:00 до 20:00 нужно зайти и оставить свой голос. В соответствии с законодательством все эти данные уходят в ЦИК. Учитывая, что Россия имеет много часовых поясов, нам не надо будет ждать, пока проголосуют, например, в Калининграде. Выгрузка данных в наши комиссии пройдет по окончании голосования напрямую из Москвы. В итоговых протоколах отразят результаты электронного голосования.

Будущее за электронным голосованием? Можно ли сказать, что оно станет повсеместным и безальтернативным? Кажется, что это дешевле и проще в организации.

— Нужно не забывать, что это дополнительная форма голосования. Сказать, что нас ожидает стопроцентный переход только на электронное голосование, нельзя. Хотя бы потому, что у нас есть люди, которые просто не хотят или не могут пользоваться гаджетами или компьютером. Прежде всего, ДЭГ нацелено на людей, которые по каким-то причинам не могут прийти на избирательный участок. Это могут быть маломобильные граждане или те, кто уехал из своей территории в день выборов.





Раз выборы пройдут в небольших поселениях, то нельзя обойти стороной вопрос о состоянии участков, особенно в отдаленных территориях. Проводится ли работа с муниципалитетами, чтобы участки приводились в порядок?

— Эта работа выстроена. Мы провели паспортизацию всех помещений, в которых у нас располагаются избирательные участки. Выявлено, что 418 помещений требуют разной степени ремонта. Эта информация была направлена еще весной в адрес глав. У нас есть фотографии всех участков, снимки входных групп и помещений. На сегодняшний день главами отремонтировано 197 помещений избирательных участков. 221 участок в ремонте: где-то входные группы побелят или покрасят, ступеньки восстановят, окна заменят. Речь идет о работах, которые пройдут в этом году. Естественно, что это и часть подготовки к президентским выборам. Плюс к этому некоторые участки, расположенные в школах, обновились вместе с ремонтом, проводившимся к предстоящему учебному году.

Стартовал период агитации. Мы знаем о традиционных формах, когда кандидат призывает голосовать за него через СМИ, баннеры и листовки. Но сейчас немалое влияние имеют социальные сети. Разрешена ли агитация в соцмедиа и будут ли ТИКи следить за ними?

— Социальные сети и электронные СМИ тоже попадают по действие закона. Территориальные избирательные комиссии контролируют эти процессы. Плюс у каждого кандидата есть оппоненты, которые в случае нарушения одним из кандидатов выборного законодательства могут подать жалобу в ТИК. Материалы, публикуемые в соцсетях, тоже должны представляться кандидатами в соответствующую избирательную комиссию. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность. Пока у нас нет жалоб, поэтому будем надеяться, что эта избирательная кампания пройдет спокойно.

Наблюдение — немаловажная часть выборов, а точнее, подтверждение легитимности их результатов. Эти люди следят за тем, чтобы процедуры прошли правильно. Партии и кандидаты выставляют своих наблюдателей, но для чего нужно привлекать общественников?

— Вы сами отметили, что у нас большое количество самовыдвиженцев, поэтому в случае если возникает какая-то конфликтная ситуация между наблюдателями кандидатов, то ее смогут урегулировать наблюдатели из Общественной палаты. Они имеют более нейтральный статус. Запрос на общественное наблюдение существовал, и эта практика себя хорошо зарекомендовала, поэтому она развивается. Очень важно в короткие сроки погасить возможный конфликт и дать объективную оценку тому, что произошло на участке.

В этом году завершается срок полномочий многих участковых избирательных комиссий. Каковы масштабы кадрового обновления? Много ли новых людей появилось в системе участковых избирательных комиссий или замены исключительно технические?

— У нас на территории региона сформированы 2267 участковых избирательных комиссий. 2166 переформированы в этом году сроком полномочий на 5 лет. В общей сложности там состоят 20 788 человек. В новых составах УИКов работают 17,8 тысячи женщин и 3,3 тысячи — мужчины. Высшее образование имеет 61% членов участковых комиссий, а с опытом работы — 66%. Они уже ранее участвовали в выборах. При этом людей старше 50 лет — 34%. Все члены УИК, включая новичков, уже фактически прошли обучение и получили соответствующие сертификаты ЦИК РФ.





Если «подбить» все, о чем мы говорили выше, то как избирательная комиссия Челябинской области готовится к следующему году?

— Обучение членов УИК, приведение в порядок помещений избирательных участков, в том числе тех, где будут проходить выборы. Есть организационные мероприятия. Например, подготовка смет на следующие выборы, включение этих расходов в бюджет. Мы как раз находимся на этом этапе. Апробирование новой технологии «Мобильная УИК», которая будет использоваться на президентских и губернаторских выборах. Этот уровень информирования позволяет охватить всех избирателей, за исключением тех, кто находится за пределами Челябинской области. Будет использована технология «Мобильный избиратель», когда можно подать соответствующее заявление, чтобы проголосовать на удобном для избирателя участке.

Время сейчас непростое во всех отношениях. Как будет выстроена работа с точки зрения безопасности на участках?

— Все избирательные участки проходят через комиссию, в которую включены представители правоохранительных органов и МЧС. Все участки осматривают с точки зрения безопасности, и подписывается соответствующий акт. Начальником ГУ МВД области Михаилом Скоковым уже даны соответствующие поручения, если говорить о предстоящих выборах. Участки, не оборудованные рамками безопасности, будут обеспечены ручными металлодетекторами. Сейчас проводим работу с органами местного самоуправления, чтобы при возможности перенести рамки в избирательные участки. Безопасность обеспечивается уже со дня, когда завозятся бюллетени: их берут под охрану органы внутренних дел.