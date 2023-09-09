В Челябинской области начался предвыборный день тишины

Кандидатам запретили выступать перед избирателями и раздавать листовки

Завтра, 10 сентября, в 34 муниципалитетах Челябинской области состоится голосование по выборам представителей в органы местного самоуправления. Накануне голосования областной избирком объявил день тишины: кандидатам запретили любую агитацию, а также проведение партийных акций и митингов.

Напомним, что в этом году в Челябинской области проводятся 35 избирательных кампаний по выборам местных депутатов и глав поселений. В голосовании смогут принять участие около 60 тысяч человек.

В Магнитогорске и Октябрьском районе впервые в истории электоральных кампаний применят систему дистанционного электронного голосования. Прием заявок от избирателей на участие в ДЭГ начался 26 июля.