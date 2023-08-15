25 кандидатов прекратили участие в избирательных кампаниях Челябинской области

Выборы в органы местного самоуправления пройдут 10 сентября

На сегодняшний день, 15 августа, в Челябинской области участие в избирательных кампаниях принимают 253 кандидата. За последнее время участие в выборах прекратили 25 кандидатов, сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Челябинской области.

«10 сентября 2023 года в Челябинской области пройдут 35 избирательных кампаний, в которых примут участие 59 507 избирателей. Всего на 91 мандат выдвинулись 284 кандидата, при этом 25 из них прекратили участие в выборах»,— рассказали в областном Избиркоме.

Так, 18 человек сняли свои кандидатуры лично либо не предоставили полный пакет документов. Пяти кандидатам отказано в регистрации из-за скрытия сведений о судимости, отсутствия необходимого количества подписей или пассивного избирательного права. Еще 8 человек выбыли после регистрации по своему желанию.

На сегодняшний день продолжают участие в избирательных кампаниях 52 самовыдвиженца и 201 кандидат, представляющий политические партии «Справедливая Россия — За правду» (56 кандидатов), «Единая Россия» (90 кандидатов), «КПРФ» (3 кандидата) и «ЛДПР» (52 кандидата).