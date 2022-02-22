В Челябинской области 1,5 млрд рублей направят на проекты благоустройства по инициативам жителей

До 1 марта 2022 года власти определятся с объектами инициативного бюджетирования

В Челябинской области в 2022 году увеличено финансирование проектов инициативного бюджетирования. На эти цели направлено 1,5 млрд рублей. Губернатор Алексей Текслер во вторник, 22 февраля, на совещании с членами регионального правительства и главами муниципалитетов обозначил сроки сбора и реализации проектов, сообщает пресс-служба правительства региона.

Алексей Текслер поручил главам территорий до 1 марта собрать инициативные проекты граждан, а уже в октябре текущего года их реализовать.

Губернатор подчеркнул, что вносимые проекты должны иметь приоритетное значение для жителей, сообщает пресс-служба правительства.

Напомним, в рамках областной программы инициативного бюджетирования жители области могут выбрать проекты благоустройства, строительство детских площадок, обновление скверов и парков. Так, в Челябинске обновят 136 дворов, планируют вернуть первоначальный облик кинотеатру «Импульс».

О том, на что могут выделяться деньги, а также как и куда жители могут направлять заявку, — подробнее в материале.