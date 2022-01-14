В 2022 году в Челябинской области обновят 136 дворов

Благоустроить планируется 123 общественных пространства

В 2022 году в регионе в рамках нацпроекта планируется благоустроить 123 общественных пространств и 136 дворов, сообщает областной минстрой. А в Челябинске уже собирают заявки жителей на ремонт дворов на 2023 год. Прием заявок стартовал для программы «Жильё и городская среда», он продлится до 15 марта.

За три года по нацпроекту создано более 1200 объектов: 546 общественных пространств и 672 двора. Напомним, с 2019 года программа реализуется в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». В прошлом году в Челябинской области по ней благоустроили 119 дворов и 129 парков, скверов, бульваров.

В 2022 году в Челябинской области в рамках нацпроекта планируется благоустроить 136 дворов и 123 общественных пространства. Перечень объектов определён по результатам общественных обсуждений с жителями.

«Контракты на выполнение работ по благоустройству 80% объектов уже заключены. Во втором квартале текущего года пройдет рейтинговое голосование по выбору общественных территорий на 2023 год», — сообщает пресс-служба правительства региона.

Заявки на 2023 год уже собирают челябинцы. Рассмотрение предложений и прием заявок осуществляют Общественные советы внутригородских районов Челябинска в срок до 15 марта 2022 года по следующим адресам:

Калининский район — ул. Кирова, 10;

Курчатовский район — Комсомольский проспект, 41;

Ленинский район — ул. Гагарина, 22;

Металлургический район — ул. Богдана Хмельницкого, 6;

Советский район — ул. Орджоникидзе, 27а;

Тракторозаводский район — ул. Горького, 10;

Центральный район — ул. Коммуны, 89.

О том, как принять участие в нацпроекте, в нашем подробном материале.