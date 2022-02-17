Киноцентру «Импульс» в Челябинске вернут первоначальный облик

Чтобы кинотеатр получил деньги на ремонт, горожан просят проголосовать за проект

В Челябинске планируют отремонтировать здание киноцентра «Импульс». Сейчас оно в плачевном состоянии: течет крыша, в помещениях холодно, как на улице, зимой зрители сидят в куртках. Сотрудники «Импульса» начали борьбу за восстановление киноцентра.



Пятьдесят лет назад «Импульс» (тогда кинотеатр «Союз») стал первым широкоформатным кинотеатром в Челябинске. Фасад на втором этаже был остеклен, через витражные окна открывался обзор на проспект 50-летия ВЛКСМ. Но в 1990-х остекление просто закрыли профнастилом. В 2013 году из-за ударной волны от падения метеорита стекло осыпалось.

Сейчас вместо стены на фасаде профнастил и старый баннер. Из-за этого в помещении очень холодно.

Больше десяти лет старый кинотеатр пустовал, не выдержав конкуренции с современными кинокомплексами. Но в 2019 году у него появился второй шанс: в кинозале установили новое оборудование, экран и кресла, запустили прокат, сюда потянулись жители Металлургического района. Муниципальный кинотеатр стал новой культурной площадкой.



Так киноцентр выглядит сейчас...



В 2020 году с администрацией города согласовали проект ремонта здания. Сотрудники хотят вернуть изначальный облик фасада, сделать его таким же, каким он был в советское время, с новым остеклением. На фасад, ремонт крыльца и кровли требуется 21,5 миллиона рублей.



«Здание находится на проспекте 50-летия ВЛКСМ — это центральная улица Металлургического района. Ее постоянно облагораживают. Наш фасад выходит на улицу и смотрится сейчас... не лучшим образом», — рассказывает исполняющая обязанности директора «Импульса» Татьяна Мелякина.

..а таким его хотят сделать. Как в 1974 году



Средства хотят получить по программе инициативного бюджетирования, документы уже оформлены. В марте на сайте «Активный Житель 74» начнется голосование для челябинцев. Проект, за который проголосует большинство, в первую очередь получит деньги. Поэтому сотрудники «Импульса» просят проголосовать за этот проект.

«Если средства получим весной, уже летом на фасаде начнутся работы и мы успеем завершить капитальный ремонт к осени», — объясняет исполняющая обязанности директора Татьяна Мелякина.

Голосование стартует 15 марта на сайте «Активный Житель 74».