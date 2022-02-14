Проекты по инициативам жителей: пять главных вопросов о программе в Челябинской области

В 2022 году на реализацию проектов жителей из бюджета области направят 1,5 миллиарда рублей

С 1 января 2021 года вступил в силу закон об инициативном бюджетировании в Челябинской области. Это проект, по которому жители сами принимают участие в распределении бюджетных средств для решения самых актуальных вопросов местного значения. В 2022 году программа будет продолжена. Рассказываем, на что могут выделяться деньги, а также как и куда жители могут направлять заявку.

Что такое программа инициативного бюджетирования?

Это форма расходования средств бюджета с учетом мнения жителей, в том числе по их прямым предложениям, представленным в местные администрации в виде инициативных проектов. В областном бюджете на 2022 год на реализацию инициативных проектов предусмотрено 1,5 млрд руб. По распоряжению губернатора Алексея Текслера эта сумма была увеличена вдвое по сравнению с 2021 годом. Эти средства будут предоставлены муниципальным образованиям области в виде субсидии на реализацию инициативных проектов.

На какие работы можно получить средства в рамках?

Субсидия из областного бюджета может быть предоставлена на работы и мероприятия, предусмотренные инициативными проектами по вопросам местного значения. К ним относятся: ремонты дорог; реконструкция социальных объектов, поддержка и развитие физической культуры и спорта, проведения культурных мероприятий; благоустройство мест массового отдыха; улучшение предоставления транспортных услуг жителям.

К примеру, средства могут направляться на реставрацию памятников, закупку дополнительного общественного транспорта, капитального ремонта школ и больниц, обустройство парковок и проездов во дворах домов, установку спортивных и детских площадок и так далее.

Инициативное бюджетирование, которое запускается на местном уровне, не исключает участие территории в других проектах, таких как Всероссийский конкурс на лучшую муниципальную практику, Всероссийский конкурс по благоустройству малых городов и исторических поселений, «Формирование комфортной городской среды» и так далее. Это дополнительные деньги, которые может получить муниципалитет.

Куда жителям подать заявку на участие?

По закону инициатором инициативного проекта может быть: инициативная группа (не менее 10 активных жителей старше 16 лет, которые проживают в одном муниципалитете); органы территориального общественного самоуправления; староста сельского населенного пункта. Проекты, на которые жители хотят направить бюджетные средства, вносятся инициаторами в местную администрацию.

После предоставления проекта администрация публикует его на официальном сайте и каждый житель вправе высказать свое мнение по представленному инициативному проекту. Все замечания учитываются при работе с проектом в профильных подразделениях администрации, а затем муниципальная комиссия проводит конкурсный отбор.

До какого периода продлится прием заявок в 2022 году?

Проекты, реализация которых предполагается в 2022 году, вносятся инициаторами в местные администрации до 1 марта 2022 года включительно. Инициативные проекты, реализация которых предполагается в 2023 году, вносятся инициаторами в местные администрации с 17 октября по 15 ноября 2022 года.

Какие проекты уже выполнили в регионе благодаря инициативному бюджетированию?

В 2021 году в Челябинской области реализовано 479 инициативных проектов. Так, в Магнитогорске выполнили благоустройство территории у Дворца культуры железнодорожников; в Троицке были закуплены новые автобусы; в Южноуральске организовали спортивно-досуговую площадку на территории МОУ СОШ № 4; в Агаповском районе в селе Новобурановка приобрели здание для физкультурно-оздоровительного комплекса; в Саткинском районе благоустроили стадион МКОУ СОШ № 8 в Бакале.

В Челябинске в минувшем году выполнили капитальный ремонт спортивного стадиона на территории МБОУ СОШ № 71; благоустроили сквер по Комсомольскому проспекту, 112а, а также территорию в микрорайоне Чурилово (рядом со школой № 116).