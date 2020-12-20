Железнодорожный вокзал в Челябинске засияет праздничными огнями

Композиция из камней тоже порадует челябинцев и гостей города яркой подсветкой

На следующей неделе здание челябинского вокзала засияет яркими праздничными огнями. По данным администрации Советского района, лампы будут подсвечивать не только здание, но и композицию из камней, расположенную около вокзала. Об этом сегодня, 20 декабря, сообщили в пресс-службе районной администрации.

«25 декабря будет включена архитектурная подсветка вокзального комплекса станции Челябинск. Лампы будут подсвечивать не только крышу, но и пространство между этажами — так, на соседнем многоэтажном корпусе подсветка будет сиять белым, красным и синим, образуя российский триколор»,— сообщили в администрации.

Кроме того, подсвечиваться будет и композиция из камней с надписью «Южный Урал»: жители и гости Челябинска смогут увидеть белый, красный, зеленый, синий и желтый цвета. Судя по фотографиям, выложенным пресс-службой районной администрации, в темное время суток композиция будет выглядеть впечатляюще.

Всего в подсветке задействовано 1897 ламп общей мощностью 95 киловатт. На сегодняшний день подрядчик завершает пусконаладочные работы.