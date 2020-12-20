В Челябинской области в ДТП погибли женщина с четырехлетним ребенком

Еще одного несовершеннолетнего пассажира доставили в больницу с травмами

Сегодня днем, 20 декабря, в Челябинской области произошло страшное ДТП. В результате погибли два человека, включая маленького ребенка. Подробнее «Первому областному» информагентству рассказали в пресс-службе Управления ГИБДД по Челябинской области.

Столкновение двух автомобилей произошло в 11:30 на 19 километре автодороги Долгодеревенское — Аргаяш — Кузнецкое — Кыштым. 47-летний мужчина, управляя автомобилем «Мазда СХ-9», выезжая со второстепенной дороги на главную, не уступил дорогу грузовику «Хово», за рулем которого находился мужчина, 1984 года рождения.

«В результате ДТП пассажиры автомобиля „Мазда“ — женщина, 1952 года рождения, и четырехлетний мальчик — от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще один пассажир легкового авто — мальчик, 2013 года рождения, — получил травмы и был госпитализирован»,— прокомментировали в ведомстве.

На данный момент сотрудники Госавтоинспекции проводят необходимую проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.