Конфликт с платной рыбалкой в Еткуле разрешила прокуратура

Местные предприниматели брали за ловлю деньги с рыбаков, с чем последние были несогласны.

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Прокуратура Еткульского района признала платную рыбалку на местном озере незаконной. Нарушение было выявлено при проверке надзорным ведомством после обращения Общественной палаты Челябинской области.

Местные рыбаки были вынуждены платить за место у водоема, чтобы порыбачить, несмотря на то, что по водному кодексу бесплатно ловить рыбу можно на любом из них. На данный момент идет подготовка иска в суд.

«В целях взимания платы с рыбаков ИП Шмаудер В. В. злоупотребил правом пользования рыбоводным участком озером Еткуль. Он осуществил выпуск в озеро согласно акту от 07.06.2017 карася как объект аквакультуры в количестве 5000 тыс. шт., несмотря на то, что карась является аборигенным видом рыбы для озера Еткуль. Вылов карася в данном участке не должен облагаться платой и зависеть от согласия пользования рыбоводного участка на его вылов по смыслу положений ст. ст. 8, 9, 12 Федерального закона от 02.07.2013 № 148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Напомним, ранее жители области жаловались на платные места для рыбалки у некоторых водоемов. Рыбаки записали обращение Владимиру Путину, в котором пожаловались, что арендаторы требуют деньги за ловлю рыбы. В ответ арендаторы заявили, что покупают икру для зарыбления на собственные деньги и не хотят терпеть убытки.