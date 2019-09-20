«Единая Россия» выбрала кандидата от партии в спикеры гордумы

Андрей Шмидт победил по результатам тайного голосования.

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В Челябинске на конференции регионального отделения партии «Единая Россия» выбрали кандидата в спикеры городской думы. Посредством тайного голосования депутаты выбирали между Андреем Шмидтом и Дмитрием Алехиным.

Из 202 голосов, 166 было отдано за Андрея Шмидта, 33 голоса — за Дмитрия Алехина, 3 бюллетеня было испорчено.

«Начали с того, что было утверждено высшее должностное лицо. Наша задача, депутатов, объединиться вокруг Алексея Текслера, Натальи Котовой. У нас много задач, люди, живущие в Челябинске, достойны только лучшего», — подчеркнул в своей речи Андрей Шмидт.

Отметим, что Андрей Шмидт представит партию «Единая Россия» во время выбора спикера в городскую думу.