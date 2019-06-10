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сегодня в 16:33
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/ В Челябинске назначен новый замглавы по социальному развитию

В Челябинске назначен новый замглавы по социальному развитию

Об этом на аппаратном совещании заявил Владимир Елистратов.
сегодня в 09:12
  |  Политика
Сергей Авдеев назначен на должность заместителя главы Челябинска по социальному развитию. Чиновник заменит Игоря Лопаткина, который занимал эту должность на протяжении 9 лет и покинул ее в прошлую пятницу по собственному желанию. О назначении Сергея Авдеева на аппаратном совещании сегодня, 10 июня, рассказал глава Челябинска.

Назначить Сергея Авдеева на должность заместителя главы по социальному развитию. — сказал Владимир Елистратов.
Отметим, что Сергей Авдеев занимал должность начальника Управления по делам молодежи. Теперь его место заняла Наталья Хенкина, которая до этого была заместителем функционера. Об этом Владимир Елистратов также заявил на аппаратном совещании.
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