Южноуральские школьники стали лауреатами международного конкурса социальной рекламы

Церемония победителей состоялась в Екатеринбурге.

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Свердловским областным фильмофондом, при поддержке Правительства Свердловской области и Министерства культуры Свердловской области был объявлен конкурс социальной рекламы «Выбери жизнь». Работы принимались до 31 мая 2019 года, а сами победители были объявлены 13 сентября в Екатеринбурге, на церемонии награждения.

Более 238 работ, которые создали 500 авторов прошли стогую независимую проверку. Среди них была и работа «Жук и цветок», которую создали школьники из Верхнего Уфалея из студии детского развития «K.I.D.-Studio». Эта работа стала лауреатом конкурса, заняв третье место в номинации «Нет вредным привычкам».

Отметим, что представители Верхнего Уфалея стали единственными представителями Челябинской области в данном конкурсе.