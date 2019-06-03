/ Начальник Управления дорожного хозяйства Челябинска официально уволен

Городская администрация занимается подбором кандидата на должность.

Александр Шабалин теперь значится экс-начальником Управления дорожного хозяйства Челябинска. Его официально уволили. На прошлой неделе сообщалось, что возможность продолжения работы Шабалина обсудят на встрече с главой региона Алексеем Текслером. Результат переговоров оказался не в пользу чиновника.

Начальник Управления дорожного хозяйства уволен. Степанова исполняет обязанности. Мы подыскиваем кандидатуру, рассматриваем все. — сказал во время аппаратного совещания Владимир Елистратов.

Напомним, во время объезда дорог в Челябинской области глава региона Алексей Текслер заявил, что ситуация в областной столице ему не нравится. Проезжая часть в плохом состоянии, тротуары пыльные, контракты не заключены, а к ремонту уже нужно приступать. Поскольку контролировать все это должен Александр Шабалин, глава региона порекомендовал отстранить его от занимаемой должности.