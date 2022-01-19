В Челябинске депутатов Калининского райсовета исключат из партии за скандалы и нарушения дисциплины

После решения комиссии по этике Президиума регионального политсовета шесть депутатов поспешили покинуть фракцию «медведей»

В Челябинске в среду, 19 января, объявили о выходе из фракции «Единой России» шесть депутатов Калининского районного собрания. В региональном отделении партии уточнили, что демарш депутатов вызван прошедшим накануне заседанием Президиума регионального отделения «Единой России», участники которого обсудили соблюдение партийной дисциплины членами фракции. Как оказалось, среди народных избранников Калининского района Челябинска не все дорожат партбилетом и доверием избирателей.

Комиссия при Президиуме регионального политсовета партии «Единая Россия» накануне рассмотрела действия совета депутатов Калининского района. Как сообщает собеседник ИА «Первое областное» из числа участников комиссии, поводом для этого послужили события последних месяцев в районном собрании. Сначала депутаты проигнорировали решение суда, по которому следовало исключить осужденную за мошенничество коллегу по законотворческой деятельности Алесю Субботину. Затем депутаты-нарушители заблокировали принятие бюджета Калининского района на 2022 год.

«У людей, позволивших себе нарушение партийной дисциплины, узнавших о решении комиссии, другого выхода, кроме как написать заявление о выходе из состава фракции, не было. Но и смысла в этих заявлениях нет: как только Президиум ЕР примет решение об исключении из партии, члены фракции примут решение об исключении этих людей из состава депутатского объединения. И здесь уже не важно, будет у них желание остаться во фракции, или нет. Нарушив партийную дисциплину, пройдя против фракции, они уже показали, что их личные интересы важнее партийных интересов и интересов избирателей», — уточнил собеседник ИА «Первое областное» в руководстве регионального отделения.

Члены комиссии проанализировали действия и деятельность депутатов и рекомендовали Президиуму исключить из состава партии Александра Галкина, Илью Исайчука, Таждина Давои, Яна Курьятова, Максима Олейникова и Андрея Кондратьева.