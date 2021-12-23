Осужденного за аферу с квартирами депутата лишили полномочий

В Калининском районе прошло заочное голосование об аннулировании мандата Алеси Субботиной

23 декабря депутат Калининского райсовета Челябинска Алеся Субботина лишена своего статуса. Это произошло в ходе заочного голосования коллег Субботиной, сообщили Первому областному информагентству в юридическом отделе представительного органа.

По данным юротдела, голоса депутатов собирали в телефонном режиме. Заочное заседание было инициировано самой Алесей Субботиной, подавшей заявление о сложении депутатских полномочий.

Как сообщили корреспонденту Первого областного информагентства члены райсовета, за лишение Субботиной депутатского мандата в ходе телефонного обзвона высказались 19 депутатов. Воздержалась Людмила Олефир. Четверо депутатов — Андрей Кондратьев, Максим Олейников, Ян Курьятов и Максим Лапин — не вышли на связь.

Как сообщало ИА «Первое областное», в октябре 2021 года суд признал Субботину виновной в совершении мошенничества — фиктивной покупке квартир. Алеся Сергеевна получила условный срок и, после вступления приговора в силу, потеряла право состоять в совете депутатов. На лишении ее статуса настаивал также прокурор Калининского района, но представление прокуратуры долгое время даже не удавалось внести в повестку райсовета из-за противодействия со стороны фракции «Справедливая Россия — За Правду» и примкнувших к ним шести депутатов-единороссов.

Интересно, что в сегодняшнем голосовании не приняли участие именно Андрей Кондратьев и Максим Олейников — депутаты, к которым есть серьезные вопросы у правоохранительных органов в рамках уже возбужденного уголовного дела о мошенничестве.