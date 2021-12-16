В Челябинске принятие бюджета Калининского района оказалось под угрозой срыва из-за уголовного дела

Депутатов проверяют правоохранительные органы

В Челябинске под угрозой срыва оказалось принятие бюджета Калининского района. Здесь уже несколько дней ищут депутата райсовета Максима Олейникова, который проходит по уголовному делу по осуществлению контрактов на уборку территорий и асфальтирования проездов. Он не является на заседания, хотя возглавляет профильную комиссию по бюджету и налогам. Кроме него в деле может быть замешан другой депутат Андрей Кондратьев. Правоохранители вручили Кондратьеву повестку на глазах у изумленных коллег, сообщает источник информагентства «Первое областное» в совете депутатов Калининского района.

Публичные слушания по бюджету проходили в районной администрации еще в среду. Сюда прибыли сотрудники правоохранительных органов. Они вручили повестку депутату Андрею Кондратьеву.

Напомним, правоохранители проводят следственные действия в рамках двух возбужденных в феврале этого года уголовных дел по статье «Мошенничество» при исполнении муниципальных контрактов на уборку территории района и асфальтированию проездов.

Очевидцы процедуры вручения повестки рассказывают, что внимание коллег и оперативников к персоне Кондратьева так его расстроило, что он покинул зал администрации и не стал принимать участие в слушаниях.

Депутат Максим Олейников на слушания не явился и смог избежать вручения повестки. На следующий день оперативники явились в райсовет для уточнения контактных данных и возможного местонахождения Олейникова.

По словам правоохранителей, они не могут застать его по месту регистрации, на все известные номера телефонов он не отвечает. Кроме всего усложнения работы оперативникам, депутаты райсовета решают, как принять бюджет, ведь Олейников исполняет важную роль в процедуре его принятия. Он является председателем профильной комиссией по бюджету и налогам, которая должна принять бюджет.