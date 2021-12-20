Челябинские депутаты проголосуют за лишение полномочий осужденной за мошенничество коллеги

Алеся Субботина признана виновной по делу о фиктивной покупке квартир

Сегодня, 20 декабря, собрание депутатов Калининского района Челябинска на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Алеси Субботиной в связи с вступлением в отношении нее решения суда, сообщает источник ИА «Первое областное».

С заявлением о досрочном сложении полномочий в собрание депутатов обратилась сама Алеся Субботина. В октябре 2021 года суд признал ее виновной по делу о фиктивной покупке квартир. Субботина получила условный срок и по закону потеряла право представлять интересы избирателей. Собрание депутатов в лице фракции «Справедливая Россия» и группы лояльных к Алесе Субботиной депутатов-«единороссов» уже поддержали личную инициативу осужденного за мошенничество депутата.

Хотя приговор в отношении депутата вступил в силу еще в октябре 2021 года, депутаты до сегодняшнего дня блокировали рассмотрение вопроса о сложении депутатских полномочий Алеси Субботиной. Несмотря на выступление прокурора, вопрос даже не удавалось внести в повестку дня из-за позиции группы депутатов, включая шестерых единороссов. Еще в конце ноября прокуратура района подала заявление в суд о бездействии совета депутатов в исполнении решений суда. Дело назначено на 22 декабря 2021 года.

Можно предполагать, что решение Алеси Субботиной обратиться к собранию с вопросом о добровольном досрочном сложении полномочий выглядит как попытка сохранить лицо накануне заседания суда.

Ранее ИА «Первое областное» рассказывало о фактическом противостоянии группы депутатов Калининского района Челябинска и правоохранительных органов, расследующих дело о мошенничестве при исполнении муниципальных контрактов. Уклоняющиеся от общения с силовиками депутаты Андрей Кондратьев и Максим Олейников фактически поставили под угрозу принятие районного бюджета на 2022 год. А на днях стало известно, что в поле зрения силовиков попал также депутат Таждин Давои.