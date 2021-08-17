В районных Советах депутатов Челябинска — 10 вакантных мест

За них на довыборах поборются 83 кандидата

В этом году в сентябре пройдут дополнительные выборы депутатов районных советов Челябинска. За 10 мандатов поборются 83 кандидата. Напомним, кто покинул райсоветы депутатов и освободил места.



Депутат избирательного округа № 11 Совета депутатов Курчатовского района Вячеслав Ершов (партия «Единая Россия») сдал свой мандат еще в июне 2021 года.



Покинули свои округа депутат округа № 6 Арман Аракелян (КПРФ), в отношении которого возбуждено уголовное дело, депутат 11-го округа Дмитрий Ларин («Справедливая Россия») и депутат 21-го округа Дамир Утарбеков («Единая Россия») в связи с избранием в Законодательное собрание, а также самовыдвиженец, депутат округа № 18 Николай Ольховский, который сложил полномочия по личным обстоятельствам.

Места в райсоветах депутатов освободили единоросс, депутат 18-го округа Евгений Губанов и эсер, депутат 24-го округа Александр Долгушин также в связи с избранием в Законодательное собрание.

Кроме того, избирательные округа покинули депутат 11-го округа Совета депутатов Центрального района, единоросс Дмитрий Тарасов в связи с переходом в Минздрав Челябинской области, депутат 10-го округа Совета депутатов Тракторозаводского района, единоросс Юлия Синицына, сложившая полномочия по личным обстоятельствам, и депутат округа № 4 Совета депутатов Металлургического района от партии «Единая Россия» Максим Романов в связи с избранием в Законодательное собрание.

Напомним, довыборы депутатов районных советов Челябинска пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года параллельно с выборами в Госдуму.