Челябинскому бизнесмену Арману Аракеляну продлили срок домашнего ареста

Решение принято в Центральном районном суде Челябинска

Депутату Заксобрания области, челябинскому бизнесмену Арману Аракеляну продлили домашний арест до 17 июля. Об этом сообщили сегодня, 29 апреля, в пресс-службе Центрального районного суда Челябинска.

Ранее наш сайт сообщал, что бизнесмен, депутат Заксобрания Челябинской области задержан 4 марта сотрудниками УФСБ России по Челябинской области.

В тот же день следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело в отношении пяти соучастников, подозреваемых в соответствии со степенью участия в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), п. «а, б» ч. 4 ст. 291 УК РФ («Дача взятки группой лиц в крупном размере»).

5 марта бизнесмена отправили в СИЗО на два месяца, но 29 апреля изменили меру пресечения на домашний арест.

Арман Аракелян является директором одного из крупнейших дорожных подрядчиков Челябинской области — ООО «Дорстройгрупп». Основным владельцем (70% доли в уставном капитале) является его отец Эдик Аракелян, 30% компании принадлежит Павлу Воронову.

В общей сложности с 2013 года организация получила 40 контрактов на 5 млрд рублей.

Наибольшую долю дорожного рынка «Дорстройгрупп» занимала в 2019 году. Тогда компания выиграла 11 контрактов на общую сумму 2,7 млрд рублей.

В 2020 году организация заключила договоры на ремонт улицы Молодогвардейцев (37,6 млн рублей) и улицы Татищева (189,6 млн рублей). Также подрядчик ремонтировал дороги в Курганской области (35.2 млн рублей) и строил дорогу в Шаголе (622,7 млн рублей). В 2019 году выручка «Дорстройгрупп» составила 1,3 млрд рублей.

В феврале 2021 года «Дорстройгрупп» заключила с комитетом дорожного хозяйства Челябинска три контракта на выполнение работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на общую сумму более 350 млн рублей. Принадлежащая семье Аракеляна компания «Дорстройтех-лизинг» осенью прошлого года оказалась в центре скандала из-за некачественно уложенной тактильной плитки на северо-западе Челябинска.

Прокуратура после проверки внесла представление мэру Наталье Котовой из-за некачественной работы подрядчика. По данным Rusprofile, «Дорстройгрупп» в общей сложности заключила 40 госконтрактов на сумму более 5 миллиардов рублей. Основными заказчиками выступали управление дорог «Южный Урал», Миндортранс Челябинской области и комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска.