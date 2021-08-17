ПЦР-тест на COVID‑19 в Челябинской области стоит минимум 1 тысячу рублей

В регионе пройти исследование можно в 35 учреждениях

ПЦР-тест (полимеразная цепкая реакция) — один из распространенных видов исследования в период пандемии коронавируса. Тест позволяет определить наличие или отсутствие вируса в мазке со слизистой носо- или ротоглотки. В Челябинской области исследование на COVID-19 проводят десять государственных и 25 частных организаций в 22 городах региона. Эксперты Контрольно-счетной палаты Челябинской области проанализировали стоимость ПЦР-теста в области.

Дешевле всего стоит обследоваться в Медицинском центре экспертного уровня в Магнитогорске, где услуга стоит 1000 рублей. За 1155 рублей можно сдать анализ в миасской городской больнице № 2. В диагностическом центре Челябинска исследование обойдется в 1400 рублей. В частных клиниках Челябинска цены варьируются от 1600 до 2000 рублей.

Стандартный тест на коронавирус готовится в среднем 36 часов с момента взятия мазка. Некоторые клиники предлагают получить анализы быстрее — в срок от 8 до 24 часов. При этом ускоренное получение результата обойдется дороже — от 2 до 3 тыс. рублей.

«У некоторых частных центров („Репромед“, „Ситилаб“, „ДНК клиника“ и других) в услугу входит сертификат о проведении исследования на английском языке, а также предоставление QR-кода. Еще девять организаций предлагают данную услугу платно — ее стоимость составляет от 190 до 700 рублей. Медцентр „МЦэУ“ (Магнитогорск) и семейная клиника „Репромед“ за дополнительную плату расшифруют сертификат на любой из восьми основных иностранных языков», — поясняют в пресс-службе КСП Челябинской области.

Отметим, в Челябинске ПЦР-исследование на COVID-19 предлагают пройти пять муниципальных и 20 частных учреждений. В Магнитогорске тест можно сдать в девяти организациях, три из которых — государственные. В Миассе обследование проводят в одной государственной больнице и двух медицинских центрах. В Еманжелинске, Златоусте, Копейске и Озерске работает по два частных медцентра.