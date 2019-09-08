Уйское в лидерах: последние данные по явке избирателей

На 16 часов в Челябинской области проголосовало 872 тысячи избирателей.

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В Избирательной комиссии продолжают подсчитывать явку жителей Челябинской области. По состоянию на 16 часов явка составила 872 тысячи 111 избирателей, что составляет 33,47% от общего числа. В избиркоме отмечают, что в сравнении с 2014 годом, явка увеличилась на 3%. Тогда проголосовали 29,52% жителей региона.

«Аутсайдерами по явке являются Озерск — 26,49%, Златоуст — 29,98%, Миасс — 30,73%. А вот лидирует Уское, там явка составляет 50,39%, в Варне — 47,57%, замыкает Пласт — 47,39%», — рассказал Сергей Обертас, председатель избирательной комиссии.

Касаемо жалоб, поступающих на «горячую линию», то они не подтверждаются. Нарушений на участках не выявлено.

«Была зафиксирована жалоба о том, что на выездное голосование взято 50 бюллетеней, а не 20. Это не подтвердилось, был взят ровный необходимый запас», — подчеркнул Сергей Обертас.

Отметим, что большинство звонков, поступающих на «горячую линию», являются уточняющими: где находятся избирательные участки и как проголосовать.