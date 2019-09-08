Есть первый миллион: новые данные по явке

На 18 часов проголосовало более 38% жителей региона.

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В избирательной комиссии подсчитали явку жителей регионов на выборы. По состоянию на 18 часов уже проголосовал 1 миллион 2 тысячи 624 избирателя, что составило 38,46%. Отметим, что в 2014 году в это время явка составляла 33,98%. Тем самым, явка различается почти в 5%, что означает, что жители Южного Урала начали выражать свою гражданскую позицию активнее.

«В лидерах у нас Нагайбакский район, там явка составила 58,38%, далее Уйск — 57,22%, замыкает лидерскую тройку Варна, там явка составила 55,92. Но сильно отстает Озерск, там явка 30,22% избирателей», — рассказал Сергей Обертас, председатель избирательной комиссии.

Также ситуация по явке была доложена в центризбирком. Там отметили положительную динамику с явкой на выборы губернатора Челябинской области. И порадовались за молодых людей, которые проголосовали впервые.

А вот в самом Челябинске по явке избирателей лидирует Ленинский район. Там проголосовало 36,80% жителей. Отстает же Курчатовский район. На 18:00 явка там составляет 32,28% избирателей.

Отмечается, что работа идет в штатном режиме, все КОИБы функционируют, камеры работают. Наблюдать за работой избирательных участков можно в режиме онлайн.

Но была одна жалоба о том, то в одном из районов на стенде избирательного участка отсутствует фото кандидата в депутаты. Оказалось, что сама кандидат — девушка, отказалась предоставлять свое фото.