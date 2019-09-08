С «Территории здоровья» в стационар: после голосования златоустовец уехал на «скорой»

Сегодня, 8 сентября, на избирательных участках Златоуста пациентов принимали областные врачи.

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По решению областного минздрава врачи из Челябинских областных больниц сегодня провели выездной прием в Златоусте. Узкие специалисты принимали в школах № 10 и 4: на одной площадке взрослые, на другой — дети. В этих же помещениях располодились избирательные участки. Златоустовцы сегодня, 8 сентября, смогли попасть на прием к узкому специалисту из Челябинска и выбрать главу региона в одном месте.

«Во время визита Алексея Леонидовича Текслера, главы региона, в город было очень много жалоб на систему здравоохранения и в том числе детского. И поэтому решено было вернуться к такой учащенной практике выездных поликлиник. Сегодня мы на площадке областной детской клинической больницы, на 12 часов уже порядка 300 детей прошли обследования и получили консультации», — отметила Ирина Гехт, первый заместитель губернатора Челябинской области.

Решение о проведении выездного приема «Территории здоровья» было продиктовано проблемой с врачами в городе. Не всегда жители Златоуста могут получить квалифицированную медицинскую помощь у местных врачей.

«Здесь у нас не все специалист есть, не ко всем попадешь, а здесь все за раз пройдешь. У нас оборудование не все современное, вот я ездила в Челябинск, мне там сразу сказали, что у нас УЗИ сердца делают плохо, а я не знала, там мне снова делали. Поэтому я решила прийти сюда», — рассказала корреспонденту «Первого областного» Нина Захарчук.

Сегодня златоустовцы могли показаться кардиологам, гериатру, окулисту и другим врачам, которые приехали в город из областных больниц.

«Все вместе мы здесь сделали такую выездную поликлинику, для того, чтобы население могло получить такую узкую консультацию по потребностям. Потому что действительно есть те, кто долго ждет направление на консультацию, сегодня вот такая уникальная возможность у них была», — объяснила заведующая областного центра медицинской профилактики, Екатерина Кудрявцева.

Сначала пациент попадает в Центр здоровья, где оптометрист, лаборант и фельдшер медицинской профилактики производят его первичный осмотр, выдают паспорт здоровья и направляют к нужному специалисту. Областной врач при необходимости назначает анализы, проверяет здоровье человека и дает свою рекомендацию, которую пациент передаст лечащему врачу. С учетом полученной информации будет выстраиваться дальнейшая тактика лечения.

«Пришла вот проконсультировать, мне операцию сделали на глаза, через месяц только к нашему идти, я хочу, чтоб посмотрели областные врачи. Может, надо какие-то капли капать, или так и должно быть. До сих пор плохо вижу», — поделилась пенсионерка из Златоуста Лидия Борникова.

Были зарегистрированы и экстренные случаи. На прием к врачу-кардиологу из областной челябинской больницы на прием обратился златоустовец. Мужчина пожаловался, что со вчерашнего вечера он ощущает сильные болевые симптомы в груди.

«Один больной даже был отправлен в стационар, потому что у него возникла экстренная ситуация — предынфарктное состояние. У него с вечера были повторяющиеся боли за грудиной, он скорую не вызывал, сразу пришел сюда, пришлось скорую вызвать сюда», — рассказала Анна Кругликова, кардиолог Челябинской областной больницы.

Жители Златоуста с удовольствием воспользовались возможностью посетить «Территорию здоровья». Показаться областному врачу здесь могут немногие из-за удаленности территории от Челябинска. Все, кто прошел обследование у узких специалистов сегодня, 8 сентября, остались довольны приемом и благодарны за полученные рекомендации. Попутно заглянули и на избирательный участок, чтобы выполнить свой гражданский долг.