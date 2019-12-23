Сотрудники СК поздравили семью погорельцев из Уйского района с Новым годом

Следователи подарили восьмерым детям и их отцу елку и новогодние подарки.

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Сотрудники следственного управления СК РФ по Челябинской области продолжают принимать участие в жизни семьи Глухмановых, которые по воле случая остались без крыши над головой. Страшная беда настигла отца и восьмерых детей, проживающих в селе Выдрино Уйского района, в ночь на 26 ноября - произошел большой пожар. Отец семейства Александр и старшие дети вынесли из горящего дома малышей, но огонь уничтожил все остальное: вещи, технику, документы и саму постройку. Семье помогали «всем миром», участие приняли и односельчане, и администрация, и совершенно чужие люди. Свой вклад в жизнь семьи внесли и продолжают вносить следователи СУ СК РФ по Челябинской области.

«Сотрудниками следственного управления также было принято решение оказать помощь многодетной семье. Они привезли детям новогоднюю елку и подарки, поздравили их с наступающими праздниками и пожелали ребятам исполнения желаний. Александру Глухманову предложена юридическая помощь в восстановлении уничтоженных документов и оформлении документов на дом, который он планирует начать строить с наступлением весеннего периода», — сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ.

Переезжать из родного села Александр Глухманов с детьми не хочет, привыкли на родном месте. Мужчина решил восстановить сгоревший дом.