/ Замминистра экономического развития уволен с занимаемой должности

Решение в отношении Антона Бахаева принял глава региона.

Первый заместитель министра экономического развития уволен с занимаемой должности. Установлен факт предоставления Антоном Бахаевым недостоверных сведений о доходах в период с 2015 по 2017 годы. Соответствующее постановление опубликовано на официальном ресурсе правительства. Ознакомиться с документом можно на сайте главы региона.

Расторгнуть служебный контракт и освободить Бахаева Антона Александровича от замещаемой должности первого заместителя министра экономического развития Челябинской области и уволить с государственной гражданской службы Челябинской области 3 августа 2018 года в связи с утратой представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему, п. 1.1 части первой статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации». — говорится в постановлении губернатора Челябинской области Бориса Дубровского.

Напомним, ранее заместителя министра экономического развития задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. Сразу же Бахаев был отстранен от подготовки к предстоящему в 2020 году международному мероприятию.