/ Минэкономразвития предложило поделить Урал на две части

Всего на территории страны хотят сделать 14 макрорегионов.

Развивать территории России за счет их специализации намерены в Министерстве экономики. Для этого предложен план по выделению 14 макрорегионов, два из которых относятся к Уралу — Уральский и Волго-Уральский.

Новые единицы не станут административно-территориальными делениями, а отразят сложившиеся социально-экономические связи. По мнению авторов «Стратегии пространственного развития», такое деление улучшит условия взаимодействия между регионами.

В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста. Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам Запад-Восток, Север-Юг. — сообщает «Коммерсант».

Будут выделены следующие макрорегионы — Дальний Восток, Северный Кавказ, Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.