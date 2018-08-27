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/ Минэкономразвития предложило поделить Урал на две части

Минэкономразвития предложило поделить Урал на две части

Всего на территории страны хотят сделать 14 макрорегионов.
сегодня в 08:50
  |  Общество

Развивать территории России за счет их специализации намерены в Министерстве экономики. Для этого предложен план по выделению 14 макрорегионов, два из которых относятся к Уралу — Уральский и Волго-Уральский.

Новые единицы не станут административно-территориальными делениями, а отразят сложившиеся социально-экономические связи. По мнению авторов «Стратегии пространственного развития», такое деление улучшит условия взаимодействия между регионами.

В состав каждого макрорегиона предполагается включать хотя бы один крупный центр экономического роста. Также в макрорегионе должны быть объекты инфраструктуры, обеспечивающие связанность территорий и выход к международным рынкам или транспортным коридорам Запад-Восток, Север-Юг. — сообщает «Коммерсант».

Будут выделены следующие макрорегионы — Дальний Восток, Северный Кавказ, Центральный, Центрально-Черноземный, Северный, Северо-Западный, Южный, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральский, Западно-Сибирский, Южно-Сибирский, Енисейский и Байкальский.

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Комментарии

Dmitrii
09:34, 27.08.2018
Продолжают "Разделять и властвовать", вместо "Объединять и служить".

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