/ Министр экологии пробудет в больнице до конца недели

Врачи диагностировали гипертонию.

Министр экологии Сергей Лихачев отправился в вынужденный отпуск до конца недели. Чиновника подвело здоровье. Сергей Лихачев почувствовал себя нехорошо вчера, 23 октября, прямо на заседании правительства региона. Министра увезли в больницу. По словам представителей Минэкологии, у Лихачева гипертонический кризис от долгой переработки. Она связана с мусорной ситуацией, а также решением вопросов по очистке реки Миасс, внедрению счетчиков выбросов на предприятия и другими важными для региона вопросами.

С Сергеем Федоровичем все хорошо, прошел обследование, врачи говорят, что гипертония. Сейчас отдыхает. Возьмет больничный до конца недели. — сообщил начальник управления экологического просвещения и работы с гражданами Виталий Безруков.

Отдохнув, Сергей Лихачев с новыми силами примется за работу.