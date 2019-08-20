В мэрии Челябинска уволен начальник управления капстроительства

Об этом рассказал пресс-секретарь администрации города.

Сегодня, 20 августа, был уволен начальник управления капитального строительства администрации Челябинска Евгений Пашков. О кадровых решениях сообщил пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов в своём телеграм-канале.

«Евгений Пашков уволен по соглашению сторон. Обязанности исполняет Игорь Васильченко. Он был заместителем Пашкова», — сообщил Владимир Сафонов.

Теперь Игорю Васильченко предстоит решать такие вопросы, как разработка, координация и контроль концепций, капитальное строительство, реконструкция жилья, ремонт объектов социально-культурного, бытового и иных значений. Кроме того, он будет отвечать за разработку предложений по формированию городского бюджета в части расходов на капитальные вложения, а также выполнять функции заказчика капитального строительства жилья и других объектов.