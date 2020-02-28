Уральский федеральный округ на третьем месте по количеству «Политических лидеров»

Регистрация участников на Всероссийский конкурс продлится до 16 марта.

Послушать 00:00

Кандидаты на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика» активно регистрируются на сайте. Задача участника выбрать один регион России, в котором он планирует вести общественную и политическую работу.

Пока в лидеры выбивается Центральный федеральный округ с 31,2%, за ним Приволжский с данными в 18,7% и Уральский с показателем в 13,5%.

Голосование идет только два дня, продлится оно до 16 марта 2020 года, так что у желающих изменить свой регион в лучшую сторону еще есть время.