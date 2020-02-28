Послушать
00:00
Кандидаты на участие во Всероссийском конкурсе «Лидеры России. Политика» активно регистрируются на сайте. Задача участника выбрать один регион России, в котором он планирует вести общественную и политическую работу.
Пока в лидеры выбивается Центральный федеральный округ с 31,2%, за ним Приволжский с данными в 18,7% и Уральский с показателем в 13,5%.
Голосование идет только два дня, продлится оно до 16 марта 2020 года, так что у желающих изменить свой регион в лучшую сторону еще есть время.