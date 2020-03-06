Южноуральский доктор вошёл в суперфинал конкурса «Лидеры России»

Он обошёл более 9 тысяч соперников.

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В Москве завершился полуфинал конкурса «Лидеры России 2020» по специализации «Здравоохранение». Все конкурсанты этого этапа, а их было более 200, должны были продемонстрировать свои профессиональные навыки: им пришлось решать задачи из врачебной практики, которые составила Национальная медицинская палата под руководством доктора Леонида Рошаля, который также является одним из наставников. Отметим, что на эту специализацию изначально было подано более 9 тысяч заявок.

Также одним из наставников является министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко, он пристально следил за всеми участниками.

«На конкурсе собралась квинтэссенция лучших специалистов в области здравоохранения, которые помогут увеличить продолжительность жизни, улучшить здоровье граждан, а также получить пациентам должное внимание со стороны медицинских работников. Эти люди в ближайшие годы должны стать теми лидерами, которые будут менять отрасль», — рассказал Михаил Мурашко.

И среди всех участников были объявлены 30 победителей по специализации «Здравоохранение». А 10 из них поедут на суперфинал.

Одним из суперфиналистов стал Антон Наставнюк, представляющий город Магнитогорск и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области. Он показал наиболее высокие результаты в конкурсных испытаниях.

«Я очень рад представлять Челябинскую область на столь масштабном конкурсе, старался не подвести. И вот мы в финале, эмоций много, спасибо всем за поддержку, соперники были очень-очень сильные. Но это так мотивировало! Сейчас нужно приехать в родной Магнитогорск и вернуться к работе. А дальше — только вперёд. Эти впечатления, безусловно, останутся в моей памяти на всю жизнь», — поделился эмоциями Антон Наставнюк.

Отметим, что суперфинал состоится в Сочи с 27 по 31 марта. Помимо представителей здравоохранения, там будут соревноваться победители всех специализированных треков.