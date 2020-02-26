Начинающим чиновникам можно будет опробовать свои силы в конкурсе «Лидеры России. Политика»

Администрация Президента РФ объявила о запуске нового проекта.

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В проекте «Лидеры России» открылось новое направление для будущих политиков и законотворцев, которые желают заняться общественно-политической деятельностью и участвовать в выборах в представительные органы власти. Он называется «Лидеры России. Политика». О его запуске объявил первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко.

«Поскольку в представительной власти назначить человека нельзя — его должны выбирать только избиратели — то всё, что мы можем сделать в рамках такого проекта — это отобрать лучших. Провести открытый отбор, абсолютно прозрачный, чтобы было понятно, что в представительных органах власти тоже работают абсолютно открытые социальные лифты, в которых нет преимуществ для кого-либо», — поделился Сергей Кириенко.

Отмечается, что основное отличие нового направления от обычного конкурса «Лидеры России» заключается в том, что здесь будут оцениваться не лидерские качества и навыки управления, а социальная ответственность и определённый соцбагаж, который должен быть у каждого участника, претендующего на победу. А политические взгляды не будут учитываться — это является принципиальным пунктом конкурса.

«Это для нас важно — что это не оценка собственно политической направленности человека. Важно отметить, что мы не ждём у конкурсантов на входе сформированных юридических знаний, сформированных знаний о том, как быть депутатом. То есть мы, прежде всего, смотрим на мотивацию к деятельности и предполагаем, что у победителей будет возможность сформировать специальные навыки в будущем по программе обучения с помощью наставников», — рассказал председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Ведь действительно, для каждого политика необходимо уметь общаться со своими избирателями и стараться лучше понимать их запросы. И набраться опыта в этом им помогут мощные наставники — люди, которые неоднократно избирались депутатами Госдумы РФ. Они могут объективно дать советы, рассказывать, как они видят работу с людьми.

Отметим, что конкурс «Лидеры России. Политика» проводится по поручению Президента Владимира Путина. Регистрация продлится до 16 марта. В период март-апрель участники будут выполнять задания дистанционного этапа и затем пройдут очные полуфиналы. В мае 2020 года состоится финал.

Зарегистрироваться и узнать подробности о проекте можно здесь.