Поучаствовать в конкурсе «Лидеры России. Политика» хотят уже 8 тысяч россиян

Запись на участие стартовала всего несколько дней назад.

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Стартовала запись на участие во Всероссийском Конкурсе «Лидеры России. Политика». Заявки начали принимать 25 февраля 2020 года. Всего за сутки 8270 человек изъявили желание принять участие в мероприятии. Большинство заявок поступило из Москвы — 17,2%, второй по количеству заявок стала Свердловская область — 7,9%, еще 5,4% участников заявились из Московской области, 5,1% из Санкт-Петербурга, Республика Башкортостан — 4,9%.

Организаторы отмечают, что в отличие от конкурса «Лидеры России», участники могут подать заявку не от того региона, где они росли и учились, а от того, с которым хотели бы связать свою политическую деятельность. Первую заявку на участие оставила девушка, однако зарегистрировавшихся больше мужчин — 87,3% от всех заявок.

«Мы не ожидали такого всплеска интереса к проекту. Более 8 тысяч регистраций за первые сутки — это отличный старт. Надеемся, что это только начало большого пути и в результате в систему представительной власти вольется много достойных и перспективных людей, способных внести значимый вклад в законотворческий процесс на муниципальном, региональном или федеральном уровне», — сообщает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Подать заявку на участие можно до 16 марта. Прием завершится в 18:00 по московскому времени.