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Смотрите пресс-конференцию по проблемам коррупции на 1obl.tv

На мероприятии состоится награждение лучших журналистских работ.
сегодня в 10:13
  |  Общество

Завтра, 8 декабря, в пресс-центре медиахолдинга ОТВ состоится пресс-конференция на тему взаимодействия органов власти и институтов гражданского общества в противодействии коррупции. На ней выступят заместитель губернатора Евгений Голицын, начальник Управления пресс-службы и информации правительства Челябинской области Дмитрий Федечкин и директор Челябинского филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации Сергей Зырянов. Мероприятие пройдет в канун Международного дня борьбы с коррупцией. К участию в пресс-конференции приглашаются представители СМИ.

Участникам предстоит обсудить круг вопросов, связанных с взаимодействием органов власти и институтов гражданского общества в противодействии коррупции. Также будет рассматриваться профилактика коррупционных правонарушений, соблюдение государственными и муниципальными служащими антикоррупционных стандартов поведения, законодательное регулирование в этой сфере и меры ответственности. — анонсирует мероприятие пресс-служба правительства Челябинской области.

В конце пресс-конференции состоится награждение победителей журналистского конкурса на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и активную антикоррупционную позицию по итогам 2017 года. Мероприятие пройдет по адресу площадь Революции 4, 4-й этаж, будет организована прямая трансляция в разделе «Онлайн ТВ».

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