/ Станислав Ярушин осудил людей, распространяющих слухи о трагедии в Магнитогорске

«Некоторым ничего не чуждо и на трагедии начинают строить небылицы», — рассказал актер сериала «Универ».

Свои чувства относительно трагедии в Магнитогорске высказал южноуралец Станислав Ярушин в одном из последних постов в Instagram. Актер не стал напоминать своим подписчикам о том, что произошло в тот роковой день, так как буквально вся страна несколько суток наблюдала за спасательной операцией, происходившей в городе. Однако отметил, что этот случай стал трагедией для всех местных жителей.

Я никак не хотел комментировать, чтобы не давать повода всяким слухам и доводам распространяться в комментариях. Но как оказалось, некоторым ничего не чуждо и на трагедии начинают строить небылицы. Я этого вообще не понимаю, как им только совесть позволяет. — написал Ярушин в своем Instagram.

Комментарии под данным постом оказались довольно противоречивы. Так, подписчики Ярушина разделились на два лагеря: одна половина поддерживает артиста и выражает свои соболезнования, а вторая уверена, что подобным заявлением актер пытается привлечь внимание и поднять себе рейтинг.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске, в многоквартирном доме № 164 на проспекте Карла Маркса прогремел взрыв бытового газа. В результате обрушился целый подъезд. Погибло 39 человек.