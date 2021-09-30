ЦИК зарегистрировал новых депутатов в Госдуму от Челябинской области

Среди них — представители четырех партий

Центральная избирательная комиссия Челябинской области зарегистрировала депутатов, которые будут представлять Челябинскую область. Это Михаил Берулава от КПРФ, Максим Гулин из партии «Новые люди», Станислав Наумов от ЛДПР и Яна Лантратова от «Справедливой России — За правду».

Напомним, лидеру регионального отделения партии «Новые люди» 24 года. Он станет одним из самых молодых депутатов Госдумы и самым молодым от Челябинской области.

Ранее от мандатов депутата Госдумы отказались губернатор Алексей Текслер, начальник госпиталя ветеранов Татьяна Василенко и спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко. Они останутся работать в Челябинской области.