Алексей Текслер отказался от мандата депутата Госдумы

Глава региона сообщил в ЦИК, что остается губернатором Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер принял решение отказаться от мандата депутата Государственной думы РФ, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Он уже уведомил об этом Центризбирком.



Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе губернатора, Алексей Текслер направил в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата. Таким образом, он остается на посту главы региона, а не переходит из исполнительной в законодательную ветвь власти.

Напомним, Алексей Текслер, как секретарь регионального отделения «Единой России», возглавил на выборах в Госдуму партийный список партии от Южного Урала. ЕР одержала победу на выборах, по результатам кампании Текслер, как номер первый регионального списка, получил возможность перейти в Госдуму в качестве депутата. Отказ Текслера от мандата не означает, что представительство Челябинской области в нижней палате федерального парламента станет меньше: его мандат просто переходит к кому-то из нижестоящих участников регионального списка. В первую пятерку, как сообщало ИА «Первое областное», кроме Текслера входили спортивный директор хоккейного клуба «Металлург» Сергей Гомоляко, начальник областного госпиталя ветеранов Татьяна Василенко, вице-спикер Законодательного собрания области Олег Голиков, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин.