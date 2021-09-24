24-летний челябинец Максим Гулин стал депутатом Госдумы

Кандидат от партии «Новые люди» — один из самых молодых членов парламента

Центральная избирательная комиссия подвела итоги выборов в Госдуму восьмого созыва. В обновленный парламент вошли 13 депутатов партии «Новые люди», в числе которых челябинец Максим Гулин. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Лидеру нашего регионального отделения 24 года. Он станет одним из самых молодых депутатов Госдумы и самым молодым от Челябинской области.

Федеральный список от «Новых людей» возглавили председатель партии Алексей Нечаев и экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева. Далее мандаты распределяются согласно голосам, полученным в регионах. Максим Гулин в этом реестре на девятом месте.

Тем временем стало известно, что лидеры списка «Единой России» на выборах в Госдуму, в том числе Алексей Текслер, останутся работать в Челябинской области. Их мандаты перейдут другим членам партии.

Центризбирком в пятницу, 24 сентября, утвердил окончательные итоги выборов депутатов Госдумы, результаты огласила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Итоговая явка на выборах составила 51,72 процента.