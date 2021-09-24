Лидеры списка «Единой России» на выборах в Госдуму останутся работать в Челябинской области

Их мандаты перейдут другим членам партии

Начальник госпиталя ветеранов Татьяна Василенко и спортивный директор ХК «Металлург» Сергей Гомоляко продолжат работать в Челябинской области. Вместе с губернатором Алексеем Текслером они входили в региональную группу федерального списка кандидатов в депутаты Госдумы от «Единой России», сообщили в пресс-службе партии.

«Татьяна Михайловна и Сергей Юрьевич продолжат решать задачи по развитию возглавляемых организаций каждый на своем месте. Мандаты будут переданы следующими членам региональной группы — Олегу Голикову и Дмитрию Вяткину», — сообщили в пресс-службе «Единой России».

Напомним, губернатор Алексей Текслер направил в ЦИК заявление об отказе от депутатского мандата. Таким образом, он остается на посту главы региона, а не переходит из исполнительной в законодательную ветвь власти.