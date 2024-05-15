ЦИК РФ представила проект логотипа единого дня голосования 8 сентября

В Челябинской области выберут губернатора

Центральная избирательная комиссия РФ на заседании 15 мая представила проект логотипа единого дня голосования. Он состоится 8 сентября. В Челябинской области выберут губернатора, а в Челябинске еще и депутатов гордумы.

«Ранее мы уже сообщали предварительные данные о выборах в единый день голосования 8 сентября, однако в связи с кадровыми изменениями в администрации президента и формированием нового состава правительства ситуация изменилась. В частности, увеличилось число избирательных кампаний по выборам глав регионов: к 16 запланированным добавилось еще четыре региона — Хабаровский край, Калининградская область, Кемеровская область — Кузбасс и Тульская область. Во всех четырех случаях это будут досрочные выборы, и всего на сентябрь этого года теперь запланированы 20 прямых выборов глав регионов»,— говорит председатель ЦИК Элла Памфилова.





Всего 8 сентября состоится почти 4 тысячи избирательных кампаний всех уровней и кампаний референдумов в 83 регионах России. Будет замещено более 35 тысяч мандатов, в выборах смогут поучаствовать свыше 55 миллионов избирателей, сообщает ЦИК.

Отметим, что в Челябинской области пройдет несколько местных выборов. В Саткинском округе изберут 21 депутата собрания, в Пластовском — 20, а в Нязепетровском — 15. В Копейске проведут довыборы шести депутатов. Выборы и довыборы депутатов разных уровней запланированы в Агаповском, Аргаяшском, Еткульском, Карталинском, Каслинском, Красноармейском, Кизильском, Катав-Ивановском, Кунашакском, Нагайбакском, Троицком, Чебаркульском, Чесменском, Уйском и Увельском районах, а также в Златоусте, Усть-Катаве и Локомотивном. В Трехгорном изберут собрание депутатов.