Владимир Путин встретился с новыми членами правительства

Президент поздравил их с назначением и обсудил выполнение поставленных задач

Вечером 14 мая президент России Владимир Путин встретился с новоизбранными членами федерального правительства. Он поздравил их с назначением и успешной процедурой утверждения на должность Государственной думой, а также попросил серьезно отнестись к реализации всех намеченных планов, передает пресс-служба Кремля.

В новый состав правительства России вошли шесть новых министров, четверо из которых — бывшие губернаторы российских регионов. По словам Владимира Путина, это хорошо известные всем люди с большим опытом, в том числе в федеральном правительстве.

«Теперь, поработав на территории, они приобрели еще больше опыта, знаний, чувства вот этой территории, где они работали, и территорий вообще. И очень рассчитываю на то, что они применят все свои лучшие навыки, все свои наработки в регионах Российской Федерации, для того чтобы решать задачи, стоящие перед ними, на уровне федерального правительства с максимальным эффектом», — сказал Владимир Путин.

По его словам, правительство отработало почти все задачи, которые необходимо было выполнить в ближайшие три года. При этом Владимир Путин подчеркнул, что была договоренность выстраивать работу на шестилетку, и просил не забывать об этом. Президент напомнил, что в ближайшее время предстоит определить финансовое обеспечение планов, механизмов поддержки российских семей, граждан, бизнеса.

Кроме того, президент поручил в короткие сроки принять необходимые кадровые решения на уровне министерств и ведомств, чтобы команда была сформирована и начала уверенно и эффективно работать.

Владимир Путин также подписал указ о награждении государственными наградами тех, кто был в прежнем составе правительства.