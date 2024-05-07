В Кремле проходит инаугурация президента России Владимира Путина

Глава государства принесет присягу и официально вступит в должность

7 мая в Кремле, в Андреевском зале, ровно в полдень по московскому времени началась инаугурация президента Владимира Путина. Глава государства после получит из рук председателя Конституционного суда символы власти: штандарт и знак президента. В зале собрались приглашенные: депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, судьи, губернаторы.

Выборы президента России прошли 15, 16 и 17 марта 2024 года. Сегодня Владимир Путин официально вступает в должность действующего главы государства. На церемонию пригласили и представителей Челябинской области. Делегацию возглавляет губернатор Алексей Текслер. Ранее сенатор Маргарита Павлова поделилась с нами фотографиями именного приглашения, к комплекту прилагалась памятная монета.

Владимир Путин произнес присягу президента:



«Клянусь при осуществлении полномочий Президента Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу».

Председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин объявил, что Владимир Путин вступил в должность президента России. Звучит гимн Российской Федерации. После него президент выступит с кратким обращением. Церемонию инаугурации продолжит салют из 30 залпов со стороны Кремлевской набережной.



Депутат Госдумы Олег Голиков сегодня написал в своем телеграм-канале:

«Как депутат Государственной Думы, официально приглашен на данное мероприятие, которое пройдет в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. Для меня большая гордость и честь — участие в инаугурации президента. Это крайне важное событие в жизни нашей страны и мире».

Церемония завершится артиллерийским салютом и парадом Президентского полка.