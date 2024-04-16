Сегодня, 16 апреля, состоялась встреча Владимира Путина с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой. Глава ЦИК вручила Владимиру Путину удостоверение об избрании президентом Российской Федерации.
Владимир Путин отметил, что работа ЦИК была сложной, но очень важной для страны, особенно в нынешнее время.
«Конечно, удивительны итоги этих выборов — они беспрецедентные», — отметила во время встречи Элла Памфилова.
Напомним, на выборах в марте 2024 года Владимир Путин набрал 87,28% голосов, в том числе в Челябинской области за него проголосовали 84,32% избирателей.
Согласно статье 82 федерального закона «О выборах президента Российской Федерации», срок полномочий избранного президента начинается по истечении шести лет со дня вступления в должность действующего главы государства. В 2018 году Владимир Путин принял президентские полномочия 7 мая. Следовательно, победив на выборах 17 марта, Владимир Путин вступит в должность на пятый срок 7 мая 2024 года.
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