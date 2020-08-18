Центр образования и инноваций, а также технопарк появятся в Челябинске

Создание таких объектов — одна из приоритетных задач.

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В настоящий момент на территории Челябинска реализуется более 100 инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций около 60 миллиардов рублей. И поэтому создание социально значимых объектов является одной из приоритетных задач, и власти готовы оказывать поддержку инвесторам, которые способствуют ее решению.

По этой причине в администрации Челябинска состоялось очное заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе. Вице-мэр по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков отметил активную работу Агентства инновационного и инвестиционного развития города в целях создания благоприятного инвестиционного климата и комфортной среды для бизнеса.

Также всем собравшимися был представлен проект «Академия Строительства», который предполагает создание в Калининском районе нового центра образований и инноваций в малоэтажном строительстве.

«Он предусмотрен для обучения будущих владельцев домов, студентов и школьников основам строительных профессий и углубления компетенций специалистов стройиндустрии. Проект будет включать демо-дома, выставочный центр, бизнес-центр, открытые экспозиционные площадки, научно-производственный цех с лабораториями и учебными классами», — сообщили в администрации города.

В результате проект был одобрен. По итогам рассмотрения было принято решение рекомендовать его для рассмотрения на заседании Совета при Губернаторе Челябинской области по улучшению инвестиционного климата.

И последним вопросом повестки этого заседания стал проект «1736 Квартал Создателей».

«Он предполагает создание технопарка высоких технологий, ИТ-квартала, как центра городской культуры и бизнеса, с целью обеспечения максимально комфортных условий для развития инновационных бизнес-компаний, их экономической и финансовой поддержки», — добавляют в мэрии.

Заместитель главы города Олег Извеков отметил креативность названия, которое, отталкивается от года создания города Челябинска и позиционирует суть проекта: как «смотреть в будущее, опираясь на прошлое».

Проект будет дорабатываться при содействии инвестора и Агентства инновационного и инвестиционного развития и Администрации города для подготовки и вынесения на областной инвестсовет.