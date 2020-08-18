Благоустройство Челябинска оценил замминистра строительства и ЖКХ России

Максим Егоров осмотрел несколько точек во время визита на Южный Урал.

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Челябинск с визитом посетил заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров. В рамках посещения областной столицы представитель федерального ведомства увидел, в каких домах буду жить переселенцы из ветхоаварийных домов, а также оценил городские парки, дворы и скверы.



Одним из них стал парк Терешковой, в котором высадили больше 30 кустарников у входной группу. Несмотря на незаконченное строительство объект понравился Максиму Егорову. Отметим, что парк Терешковой был построен в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Оценил замминистра и жилой комплекс «Смолинский» и будущую набережную, которая будет полностью благоустроена уже к концу года.

«Там очень много занимается детей, кружки, секции, зал большой. Здесь вообще классно может получиться. Сегодня у нас глобальная задача чтобы вся набережная была единым целым»,— подчеркнул глава Ленинского района Александр Орёл.

Помимо этого инспекция заехала к оператору капитального ремонта, где Максим Егоров оценил зону приёма с электронными очередями. Закончилась поездка по Челябинску осмотром сквера на Тернопольской, там установлен сухой фонтан, скамейки, малые архитектурные формы. Отметим, всего на реализацию проекта комфортной городской среды всего в регионе предусмотрено почти 500 миллионов рублей. На региональный проект «жилье» направлено 265 миллионов рублей.

